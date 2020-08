Un annuaire en 2020 est il utile ?

Certains vous diront que l’ère des annuaires est définitivement éteinte et qu'ils sont totalement inutile au vingt et unième siècle, que ce soit pour donner le l'autorité à un site web ou que ce soit pour son référencement. D'autres diront qu'un annuaire de qualité vaut largement un blog de mauvaise qualité. faites vous votre idée par vous même et vous saurez.

Oui, un annuaire est toujours un bon support en 2020

C'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé de moderniser TV-AVALA tout en gardant précieusement les archives de tv-avala.biz. Annuaire automatique sans lien retour obligatoire (bien que cela fasse toujours plaisir) vous pourrez pour une somme très modique inscrire votre site et bénéficier d'une validation instantanée.

Un annuaire de qualité

Tv-avala.biz est un annuaire de grande qualité et le restera si vous respectez les consignes de soumission. dans le cas contraire, les fiches ne correspondant pas à notre charte seront purement et simplement supprimées.

tv-avala.biz vous souhaite une bonne visite de son site.